Звезда предстала со своими дочерьми / фото instagram.com/lobodaofficial

Выступающая в России украинская звезда Светлана Лобода поделилась с поклонниками семейными предновогодними фото.Читайте такжеРегина Тодоренко попала в больницу на Бали (фото)

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. Так, в кадрах звезда предстала в белом платье-пиджаке, а ее дочки - в пижамах. Фото получились очень теплыми.

"Ждем Новый год. Оооооочень ждем", - подписала фотографии Лобода.

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Автор: Ольга Робейко