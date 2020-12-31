Звезда предстала со своими дочерьми / фото instagram.com/lobodaofficial
Выступающая в России украинская звезда Светлана Лобода поделилась с поклонниками семейными предновогодними фото.Читайте такжеРегина Тодоренко попала в больницу на Бали (фото)
Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. Так, в кадрах звезда предстала в белом платье-пиджаке, а ее дочки - в пижамах. Фото получились очень теплыми.
"Ждем Новый год. Оооооочень ждем", - подписала фотографии Лобода.
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