Ее заподозрили в злоупотреблении пластическими операциями.

13 апреля известная телеведущая Оксана Марченко на фоне задержания своего супруга, нардепа Виктора Медведчука, записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Украинцы сразу же обратили внимание на ее внешность. Они отметили, что ранее телеведущая была достаточно красивой женщиной, а сейчас ее не узнать.

В сети предположили, что Марченко увлеклась пластическими операциями. Ей приписывают эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, блефаропластику верхних век и выведение филлера из губ. По мнению украинцев, именно эти процедуры повлияли на то, как сейчас выглядит телеведущая.

"Страшная красота", "Переборщила с пластикой", "А почему у нее расстояние между носом и ртом увеличилось? Сам рот куда-то стек. От природы была красивая, но это ужас какой-то", "Мне показался передоз ботокса в верхнюю треть лица, в принципе он там применяется, но ведь не в столь лошадиных дозах", "Увлеклась, как Повалий", - пишут в сети.

Отметим, сама Марченко никак не комментирует пластические операции. Она неоднократно говорила о том, что ее семья живет достаточно скромно и довольствуется малым. Хотя, мы то знаем, как на самом деле живет Марченко и ее супруг Медведчук.

Напомним, ранее телеведущий Остапчук вслед за Марченко обратился к Зеленскому и рассмешил сеть.

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