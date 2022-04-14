Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к Зеленскому.

12 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала кума Путина и нардепа Виктора Медведчука.

В связи с этим его супруга Оксана Марченко записала два видеообращения. Одно адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором она попросила отпустить ее мужа, а второе - президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором она попросила посодействовать освобождению супруга.

Такой поступок Марченко не на шутку развеселил сеть. В сети сразу начали появляться разные мемы и фотожабы. Не обошел стороной эту ситуацию и телеведущий Владимир Остапчук, который записал свое видеообращение к Зеленскому.

"Я – Владимир Остапчук, бывший коллега по "телеку" Оксаны Марченко – жены народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к Зеленскому: Владимир Александрович, вы что! Какое отпускать, мы только начали этот сериал смотреть", - сказал Владимир.

Напомним, ранее Оксана Марченко обратилась к Зеленскому. Она заявила, что СБУ "незаконно" удерживает ее мужа.

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