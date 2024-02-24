Женщина радостно хлопала в ладоши, подпевая хит украинской группы.

Недавно стало известно, что российский диктатор Путин сменил свою пассию Алину Кабаеву на новую. Ею, по слухам, является 39-летняя Екатерина Мизулина - член Общественной палаты РФ и председатель Лиги безопасного интернета.

А сегодня, 24 февраля, на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины, в сеть попало видео, на котором Мизулина цинично поет хит "Вахтерам" украинской группы "Бумбокс" вместе с тюменскими курсантами в аудитории учебного заведения. Она сидит в красном платье и подпевает парню, который играет на гитаре известную песню, хлопая в ладоши.

Почему именно была выбрана песня украинской группы в то время, как Россия безжалостно уничтожает украинские территории и убивает мирных жителей - неизвестно.

Кстати, автор песни певец-военный Андрей Хлывнюк пока не прокомментировал это видео.

Что известно о Екатерине Мизулиной

Екатерину Мизулину называют в сети "новой любовницей Путина" или "новой фавориткой". Она ответственна в России за цензуру, штрафы и санкции в адрес СМИ и следит за тем, чтобы россияне потребляли только пропагандистский контент. Женщина неоднократно выражала свою поддержку диктатору, а россиян, которые против ее избранника, называла "петухами, которые кукарекают".

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров приехал к оккупантам в Горловку и цинично спел песню Ирины Билык.

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