Рэпер приехал на вечеринку с подарками для любимой и ее подруг.

Новая возлюбленная известного американского рэпера Канье Уэста, актриса Джулия Фокс отпраздновала свое день рождение в заведении Lucien в Нью-Йорке.

Как пишет Page Six со ссылкой на личные источники из круга знаменитостей, в подарок от любимого девушка и четыре ее близкие подруги получили дизайнерские сумки Hermes Birkin.

Отмечается, что стоимость одной такой сумки Hermes Birkin начинается от 10 тысяч долларов.

В Instagram-сторис актриса поделилась несколькими видео с вечеринки. На одном из роликов девушки позируют с роскошными аксессуарами черного, белого и синего цветов.

Читайте такжеСамый богатый рэпер в мире анонсировал модный показ с бездомнымиВпервые Уэста с Джулией Фокс заметили в январе в ресторане Carbone в Майами. Позднее актриса высказалась о романе с рэпером: "Мы просто люди, которые помогают друг другу чувствовать себя немного лучше".

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