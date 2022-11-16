У одиозного российского исполнителя якобы сломан палец, однако в своих соцсетях он о случившемся молчит.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую политику Путина и зверские убийства украинцев, получил травму ноги. Возможно, у артиста сломан палец. Об этом пишут росСМИ, цитируя продюсера Яну Рудковскую.

"Филипп вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: "Ребята, у меня практически сломан палец", - сообщила Рудковская.

Скандалы с Киркоровым в последнее время

Сам артист решил не говорить о случившемся. Ему и так достаточно обсуждений на фоне недавних скандалов. Например, во время одного из концертов он публично унизил певицу Наргиз, после чего получил волну критики и оскорбления от телезвезды Виктории Бони.

Видео дня

Также общественность возмутило видео, где Киркоров отхлестал букетом цветов зрителя на своем концерте.

Напомним, на днях Филиппа Киркорова не хотели пускать в фирменный магазин Dolce & Gabbana. Фрагмент общения российского музыканта с охранником был опубликован в сети. Киркоров настойчиво интересовался, узнает ли его секьюрити.

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