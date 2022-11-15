Фрагмент общения российского музыканта с охранником был опубликован в сети. Киркоров настойчиво интересовался, узнает ли его секьюрити.

Путинист Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую кремлевскую политику, снова оскандалился за границей. Артиста не хотели пускать в фирменный магазин Dolce & Gabbana. Фрагмент видео опубликовал у себя в Instagram-блоге экстрасенс Макс Гордеев.

"Вы не знаете, кто я такой? Вы хотите скандал сейчас?" – спросил Киркоров у охранника на английском.

В это время к охраннику подошел незнакомец, который объяснил, что перед ним находится одна из самых известных поп-звезд России. Киркоров кратко поблагодарил и зашел в магазин.

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Реакция соцсетей

"Мы знаем, кто ты. Ты из мухосранская, армия которого воруют в Украине унитазы, потому что денег нет. А ты по дорогим магазинам ходишь…"

"Поезжай, чучело в белорусском трикотаже"

"Эта мерзость даже в Дубае у продавцов магазинов отвращение вызывает. Какое оно отвратительно, чучело в перьях"

"Головой трясет, слюни капают... Старая потыканая ондатра"

"Понеслось, а понтов!!! Кто он для Европы? Это тело. Должны знать в магазинах? Не слишком ли?"

"Он реально думает, что его кто-то знает за пределами болот?"

Напомним, Филипп Киркоров прямо на концерте отхлестал зрителя по лицу.

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