Александр Попов рассказал о последних годах своей жизни.

Украинский актер и телеведущий Александр Попов в программе ЖВЛ рассказал, как его богатство превратилось в труху, от чего он до сих пор не может прийти в себя, был ли у него роман с Тиной Кароль, а также занято ли его сердце сейчас.

О заработках

После того как актер сыграл в таких сериалах как "Две стороны одной Анны" и "Ефросинья" его финансовое положение значительно улучшилось. Несмотря на то, что Попов еще учился в университете, он уже мог арендовать себе роскошную квартиру в Киеве, купил дорогую машину, да и вообще шиковал по полной. Вот только в 2012 году режиссеры о нем забыли. По словам актера, его долгое время не приглашали на роли, а соответственно исчезли и любые заработки. От нищеты его спасло увлечение фотографией. Александр устроился помощником фотографа за 5 тысяч гривень в месяц. Позже успех таки вернулся на его улицу. Попов сыграл в популярных украинских сериалах "Дворняжка Ляля", "Не зарекайся", "Танец мотылька", "Все равно ты будешь мой".

Читайте также Цена славы: 6 звезд, которых преследовали поклонники-маньяки О трагедии в семье

В 2013 году отец Александра Попова умер от инфаркта. С того страшного события прошло уже восемь лет, но Попов до сих пор не может прийти в себя. Вспоминая об отце, у него наворачиваются слезы на глаза.

О романе с Тиной Кароль

Когда Попов стал ведущим бэкстейджа шоу "Танцы со звездами" поклонники сразу же начали сватать его с певицей Тиной Кароль. Вот только по словам самого Александра, у них ничего не было. Он мог спокойно подойти к ней пообщаться или взять интервью, но романтических отношений у них не было.

О личной жизни

Известно о нескольких девушках Александра. Но ни с одной из них у него не сложилось серьезных отношений, которые привели бы к браку. Долгое время его называли одним из самых завидных холостяков Украины, вот только уже год как его сердце занято. Кто стала его дамой сердца Попов говорить не хочет, но уверяет, что уже готов к семье и женитьбе.

Ранее УНИАН назвал пять самых завидных холостяков Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич