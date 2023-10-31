Они были в отношениях пять лет.

Известная украинская певица, прославившаяся благодаря участию в проекте "Голос країни", Lida Lee поделилась грустной новостью - она рассталась со своим бойфрендом через 5 лет отношений.

В программе "Утро в большом городе" артистка рассказала, что за все годы отношений ей так и не поступило предложение руки и сердца.

"Я не знаю, к счастью это или к сожалению. Могу сказать о том, что я сейчас свободная девушка", - поделилась певица.

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По ее словам, разрыв отношений состоялся еще полгода назад, потому что пара поняла, что их отношения более дружеские, чем романтичные.

"Разошлись более полугода назад. Никаких причин нет. Ты просто понимаешь, что вы превратились в очень классных друзей", - добавила Лида Ли.

Чем известна Лида Ли

Лида Ли - украинская певица, бэк-вокалистка Димы Монатика. Лауреат музыкальной премии "YUNA -2021" в номинации "Открытие года". Лида была участницей шоу "Голос країни", однако выбыла на первом этапе суперфинала.

Клип с выступлением Лиды Ли набрал более трех миллионов просмотров на YouTube по состоянию на 16 августа 2020 года.

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