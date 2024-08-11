Женщина рассказала, что стало причиной ее заболевания.

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина - актриса Снежана - призналась, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Женщина, которая недавно вернулась с возлюбленным в Харьков, длительное время страдала из-за сильной боли.

По ее словам, на самочувствие повлиял постоянный стресс и переживания из-за войны в Украине. Как известно, после начала полномасштабного вторжения супруги с детьми выехали в Германию. Находясь за границей, Снежана все равно следила за событиями на родине и переживала за жизнь родных.

У нее в пояснице образовалась грыжа. Она говорит, что страдала от сильных болей, которые не могла унять даже обезболивающими.

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"За этот год моя боль переросла в физическое недомогание, и в какой-то момент у меня очень сильно начала болеть нога. Я никогда в жизни не испытывала такой боли. Боль не прекращалась, я не могла спать, никакие обезболивающие не помогали. У меня просто отбирало ногу. Мне сделали МРТ, и оказалось, что в пояснице - огромного размера грыжа. Немцы смотрели на меня с бешеными глазами: "Как ты еще ходишь? Срочно вырезать". Думаю, позвоню своим харьковским врачам, а они мне - то же самое: "Мы бы хотели тебе сказать, что все окей, но нет, нужна операция, причем очень серьезная", - поделилась артистка в интервью для kp.ua.

Снежана уже длительное время занимается духовными практиками. Она рассказала, что начала глубже изучать свою проблему. Жена певца поняла, что испытывает тоску по родному Харькову. Именно переживания и негативные эмоции, по ее мнению, стали причиной проблем со здоровьем.

Бабкина начала прорабатывать свою боль путем медитаций и духовных практик, и неожиданно она исчезла. После повторного осмотра у врачей, они сказали, что женщине больше не нужна операция.

"Я сразу же, занимаясь более 10 лет практиками, задала себе вопрос: что такое поясница, позвоночник. Поясница - это наша опора, наше внутреннее ощущение безопасности. Конечно, у каждого из нас сейчас ни опоры, ни ощущения безопасности. И я поняла, что моя боль по дому сыграла свою роль. Я стала усиленно каждый день с этим работать. У меня через несколько дней прошла боль. А через месяц, когда я обратилась к врачу, он удивился: "А как это? Уже и делать ничего не нужно", - рассказала Снежана.

Напомним, ранее Сергей Бабкин вместе с женой оказался в эпицентре взрывов в Харькове. Супруги чудом остались невредимыми.

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