Супруги длительное время жили за границей.

Известный украинский музыкант, участник группы 5'nizza Сергей Бабкин вместе со своей женой Снежаной вернулись в родной Харьков. Звездная семья после начала полномасштабного вторжения проживала за границей.

В своих Instagram супруги показали, как их встретили дома. В частности, родители Сергея подготовили праздничный ужин по случаю приезда пары в Украину.

Снежана также показалась в их с музыкантом семейном гнездышке в Харькове. Женщина не скрывала свою радость от пребывания в родном доме, где остались все их вещи и семейные снимки.

Видео дня

Как поделились звезды, их сон в Харькове, несмотря на постоянные тревоги, был невероятным. Они счастливы быть дома. Пара уже успела насладиться местами, в которых давно не была, в частности, Снежана и Сергей побывали в любимой кофейне. Также Бабкин уже успел окунуться в холодную воду для закаливания.

Стоит указать, что знаменитости не просто так вернулись в Украину. Артист планирует дать несколько сольных концертов, в том числе и в родном Харькове, а также записать новые композиции.

Дети супругов остались на летние каникулы в Германии, где живут последние два года.

Напомним, ранее 16-летний сын Сергея Бабкина закончил школу в Германии. Жена музыкант показала фото с выпускного.

Вас также могут заинтересовать новости: