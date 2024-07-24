Россияне в очередной раз нанесли удар по городу.

Известный украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана, которые на днях вернулись в родной Харьков, оказались в эпицентре взрывов. Враг совершил очередной обстрел частного сектора в Харькове сегодня, 24 июля.

В своем Instagram исполнитель поделился подробностями страшного утра. По его словам, они с любимой и друзьями арендовали дом. Рядом с их домом был расположен еще один, который также сдают в аренду. Планы звездных супругов на отдых испортили оккупанты.

Они нанесли ракетный удар по Харькову. Один из российских снарядов попал в соседний дом. Он находился, как рассказал Бабкин, в 5 метрах от их дома. Пара говорит, что им очень повезло, ведь "прилет" мог произойти по их жилью.

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Бабкины проснулись в 5 утра от громких взрывов. Сразу начался пожар, в доме повылетали стекла.

"Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня в пять утра прилетела С-300 в дом рядом. Мы проснулись от страшного звука. Полетели стекла, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарные. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы", – поделился музыкант.

К слову, Сергей и Снежана приехали на некоторое время в Харьков, чтобы выступить с концертами. После начала полномасштабного вторжения они проживают в Германии. Их дети остались за границей и не поехали в родной Харьков.

Напомним, ранее 16-летний сын Сергея Бабкина закончил школу в Германии. Снежана показала фото с выпускного.

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