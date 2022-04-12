Девушка сделала несколько пластических операций.

На днях весь мир облетела новость о пышной свадьбе сына футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм - Бруклина Бекхэма. Парень женился на дочери американского миллиардера Николе Пельтц.

Поклонники до сих пор обсуждают не только свадебную церемонию, но невесту. Они уверены, что 27-летняя актриса неоднократно прибегала к пластическим операциям, чтобы усовершенствовать свою внешность.

Как сообщает Celebrity Plastics, Никола сделала ринопластику, подтяжку лба, коррекцию подбородка и увеличила губы.

Впрочем, сейчас внешний вид девушки безупречен. Поклонники в восторге от ее снимков и от ее образа на свадьбе.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться в 2019 году. 9 апреля 2022 года они узаконили свои отношения. На свадьбе был открыт сбор средств для помощи Украине.

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