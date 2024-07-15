Американский комик, фитнес-тренер и актер Ричард Симмонс, который известен по фильмам "Чего хотят женщины", "Задержка в развитии", "Вечерняя тень" и многими другими киноработами, ушел из жизни. Мужчине было 76 лет. Поговаривают, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца, но официально эта информация пока не подтверждена.

Интересно, что Ричард умер на следующий день после своего дня рождения. За день до смерти он принимал поздравления от поклонников и друзей.

"Мы все потеряли ангела - настоящего ангела", - высказался публицист Том Эсти.

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Брат покойного Ленни Симмонс тоже до сих пор не может поверить в утрату. Однако обратился к поклонникам с такими словами:

"Я не хочу, чтобы люди скорбели из-за моего брата. Я хочу, чтобы они помнили его за ту искреннюю радость и любовь, которые он приносил в их жизнь. Он действительно заботился о людях. Он звонил, писал и отправлял электронные письма тысячам поклонников на протяжении всей своей карьеры, предлагая помощь. Так что не грустите. Отпразднуйте его жизнь".

К слову, в марте этого года Ричард рассказывал, что у него диагностировали рак кожи. Однако, связан ли диагноз Симмонса с его смертью - пока неизвестно.

Что известно о Ричарде Симмонсе

Ричард родился в Новом Орлеане, штат Луизиана. С детства страдал от ожирения, а на момент окончания средней школы весил около 120 килограммов. После школы он хотел стать священником, но неожиданно поступил в Университет Юго-Западной Луизианы. Симмонс получил степень бакалавра искусств, но пошел работать официантом. С того времени он начал разрабатывать программы похудения, которые тестировал на себе.

Через некоторое время Ричард похудел на 56 килограммов. После решил открыть собственный тренажерный зал и популяризировал похудение на телевидении. С 1980 по 1984 годы он вел "Шоу Ричарда Симмонса", которое было посвящено здоровью и фитнесу. Программа получила четыре премии "Эмми". Позже мужчина активно снимался в комедийных фильмах.

Напомним, недавно стало известно о смерти звезды сериала "Беверли-Хиллз" Шеннен Догерти.

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