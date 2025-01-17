Актриса ответила, в каких отношениях они с экс-возлюбленным остались после разрыва.

На прошлой неделе распространились слухи в иностранных таблоидах, что известная американская актриса, звезда фильмов "Фантастическая четверка" и "Добро пожаловать в рай!" Джессика Альба разводится с мужем. А сейчас сама голливудская знаменитость подтвердила информацию и рассказала о разрыве с экс-возлюбленным.

Печальной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Она сообщила, что слухи об их разрыве с продюсером Кэшем Уорреном были правдивыми. Пара решила завершить отношения после 20 лет совместной жизни. В посте Альба указала, что сейчас настало время, когда они должны перестать быть парой и продолжить свое развитие уже отдельно.

"Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как личность, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей", - написала кинозвезда.

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В дополнение, она указала, что, несмотря на развод, у нее остались только приятные воспоминания о браке с Кэшем. Экс-супруги поддерживают связь, а также им удалось разойтись без скандалов и публичных оскорблений:

Мы движемся вперед с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьей. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и сейчас мы требуем соблюдения конфиденциальности.

К слову, первые слухи о разрыве продюсера и актрисы распространились в январе этого года. Причиной для сплетен стало то, что Джессика не появлялась на публике с мужем и перестала носить обручальное кольцо. Кроме того, знаменитость заподозрили в измене с продюсером Андреа Иерволино. Их видели вместе в ресторане, но официально эта информация осталась неподтвержденной.

Альба и Уоррен познакомились в 2004 году на съемках фильма "Фантастическая четверка". Тогда мужчина работал ассистентом режиссера, а Джессика сыграла роль Сьюзан Шторм.

В 2007 году пара решила заключить официальный брак, а уже через год сыграла свадьбу в Беверли-Хиллз. У экс-супругов родилось трое детей - дочери 16-летняя Онор и 12-летняя Хэвен и сын 7-летний Хейес.

Напомним, ранее стало известно, почему Хью Джекман не разводится с женой. Супруги разорвали отношения более года назад, однако официального развода до сих пор не было.

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