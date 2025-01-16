Супруги разорвали отношения более года назад, однако официального развода до сих пор не было.

Знаменитый австралийский актер, звезда фильмов "Люди Икс" и "Росомаха" Хью Джекман, который изменял жене в браке и разорвал отношения еще в 2023 году, до сих пор не развелся с ней официально. Инсайдеры раскрыли, почему экс-супруги не подают документы на развод.

Как пишет издание Daily Mail, источники указывают, что официальный разрыв артиста и актрисы Деборры-Ли Фернесс может быть очень сложным и затянуться на годы. Причиной этому является отсутствие брачного договора у бывших. Они поженились еще в 1996 году, и, похоже, не думали о своем будущем имуществе и его распределении.

Общее состояние знаменитостей составляет 250 миллионов долларов, распределением которого они занимаются уже сейчас. Кинозвезды хотели подать документы на развод еще до Рождества. Правда, им это не удалось из-за съемок Джекмана в мюзикле "Продавец музыки". Как указывают инсайдеры, актеры планируют сделать это в течение следующих нескольких недель.

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"Поскольку добрачного договора не было, и он заработал состояние во время их брака, этот развод не будет бесследным. Это может быть сложным, поскольку ставки высоки", - говорится в издании.

Напомним, ранее 56-летний Хью Джекман подтвердил роман с американской актрисой. Папарацци заметили актеров вместе, когда они проводили время за прогулкой. Поговаривали, что причиной развода Джекмана и Фернесс стала пандемия Covid-19, а также измены "Росомахи". Как известно, он еще во время брака с экс-супругой закрутил роман с актрисой Саттон Фостер. К слову, у Хью и Деборры-Ли есть двое детей - сын Оскар Максимилиан и дочь Ава Элиот.

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