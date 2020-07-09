Экс-"холостяк" Добрынин трогательно поздравил супругу с праздником

Телеведущий поздравил жену с днем рождения.

Украинский телеведущий Никита Добрынин поздравил свою супругу Дашу Квиткову с днем рождения.

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Добрынин подарил супруге на 22-летие наушники AirPods и еще много гаджетов для телефона. Также он опубликовал в инста-сториз видео, на котором он принес своей любимой огромный букет красных роз прямо в постель.

"Моя малышка! Столько света и мудрости я встречаю впервые, продолжай гореть любимым делом, новыми идеями и приключениями. Ты знаешь, что вместе мы сильнее всего мира и дальше больше, как мы любим говорить. С днём рождения", - написал Никита.

Как сообщал УНИАН, Даша Квиткова рассказала вдохновляющую историю.

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