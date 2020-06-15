"Все не зря": экс-участница шоу "Холостяк" Даша Квиткова рассказала вдохновляющую историю

Блогер рассказала историю из своей жизни.

Супруга украинского телеведущего Никиты Добрынина и по совместительству блогер Даша Квиткова рассказала в Instagram вдохновляющую историю из своей жизни.

По словам девушки, эта история доказала, что все в жизни происходит не зря и она все делает правильно.

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"История, которая вдохновляет и напоминает мне, что все не зря и все я делаю правильно. Четыре года назад я искала дополнительную работу, так как хотела позволять себе намного больше. На то время я уже вела свой блог, который медленно, но уверено набирал обороты и работала в бьюти-индустрии, но мне этого было мало. Четыре года назад я написала аккаунту (к слову, я тогда многим писала, потому что планы и мечты у меня были велики), который нашла на просторах интернета, о том, что я ищу работу и нет ли у них вакансий. Ответ я никакой так и не получила. На днях я открываю смс в директе, и эта страница пишет о сотрудничестве. Как это вообще возможно? Какая же удивительная ты, жизнь! Будь всегда такой. Удивляй, вдохновляй и пусть будет все хорошо", - написала Квиткова.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда "Холостяк 9" Никита Добрынин женился на победительнице шоу Даше Квитковой.

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