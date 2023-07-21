Актриса утверждает, что не делает себе "уколы красоты".

56-летняя актриса Сальма Хайек раскрыла секрет своей неувядающей красоты. Несмотря на возраст звезда может похвастаться идеальным телом и подтянутой кожей.

По словам Хайек, она не колет себе ботокс. Многие звезды пытаются сохранить молодость "уколами красоты", однако актриса считает, что можно обойтись и без этого.

В подкасте актрисы Келли Рипы Let's Talk Off Camera Хайек призналась, что делает микротоковые процедуры для лица. Помимо этого, ей нравится результат от радиолифтинга.

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Однако это не весь секрет красоты актрисы. Она занимается йогой и очень любит медитировать. По словам Хайек, у нее немало проблем со здоровьем, а такие тренировки помогают держать себя в тонусе.

"Из-за многих проблем с моим телом и здоровьем я придумала эту странную медитацию, которую я продолжаю улучшать. Я могу заниматься этим часами, потому что в такие моменты ты не следишь за временем, это так весело!" - заявила актриса.

По словам Хайек, все это дает прекрасный результат. Она признается, что слышит немало комплиментов из-за своей красоты. Однако актриса отмечает, что не всем так везет. Звезде рассказывали, что некоторым людям микротоки и радиолифтинг не помогают.

Самое важное, отмечает Хайек, это систематичность. Она сразу же видит, как ее кожа начинает обвисать, если долго не занимается йогой и не делает себе процедуры. У актрисы проблемы с шеей и бедром, а также межпозвоночная грыжа. Когда она "забивает" на тренировки, все сразу же начинает болеть.

Напомним, ранее Хайек, призналась, что пострадала из-за своей же красоты. Внешность мешала актрисе, она сильно огорчалась из-за того, что о ней судили лишь "по обложке".

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