Курьез случился во время того, как актриса купалась в море.

Украинская актриса Ольга Сумская сейчас вместе со своим мужем Виталием Борисюком отдыхает на море.

Так, звезда показала видео, на котором она плавает в шторм 3 балла. По словам Сумской, однажды она купалась в море, когда шторм был 5 баллов. И тогда у нее сорвался купальник. Благо, в этот раз ей повезло больше и все осталось на месте.

Также Ольга продемонстрировала свою фигуру в черном слитном купальнике. Интересно, что даже на отдыхе актриса наносит макияж и всегда выглядит на все сто.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала фото с празднования 88-летия матери и озадачила сеть.

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Ольга Сумская родилась в актерской семье, поэтому с легкостью поступила в театральный университет. Впервые она снялась в 1983 году в фильме вечера на хуторе близ Диканьки. Ей досталась роль барышни. Ольга Сумская - успешная актриса театра и кино.

У знаменитости есть две дочери - 31-летняя Антонина и 19-летняя Анна. Первая дочь родилась в первом браке от актера Евгения Паперного. Несмотря на рождение ребенка, пара развелась. Только во втором браке с Виталием Борисюком она обрела счастье. В этом году супруги отпраздновали серебряную свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич