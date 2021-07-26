Признанный самым красивым мужчиной мира украинец неожиданно женился.

Ведущий программы "ЖВЛ" Богдан Юсипчук, который только вчера объявил, что женится, раскрыл интригу и показал, кем же является его невеста. Более того, артист уже сыграл свадьбу, его женой стала Юля "Зайка" Бельченко из "Холостяка".

Свадебными фото на своих страницах в Instagram поделились и Юсипчук, и его новоиспеченная супруга.

Так, обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" показал свадебные фото, на котором он позирует рядом с Юлей "Зайкой". Для свадьбы молодожены выбрали роскошные наряды: ведущий надел черный смокинг, а звезда "Холостяка" облачилась в белоснежное платье, украшенное жемчугом.

Молодожены сохраняли интригу до последнего. Юсипчук показывал подготовку, но не говорил, что он готовится именно к свадьбе. Перед торжественной церемонией он сделал новую стрижку, принарядился и только потом приоткрыл завесу тайны.

Читайте также"Быстро сбросила": жена Виктора Павлика похвасталась стройной фигурой после родов (видео)Новоиспеченная супруга ведущего тоже держала все в секрете. Она показывала поход к визажисту, где ей сделали красивый макияж, но о свадьбе рассказала уже непосредственно в момент бракосочетания.

Пара прекрасно смотрится вместе: мужественный Юсипчук и нежная Юля "Зайка" гармонично дополняют друг друга. Вместе они весело смеются и выглядят счастливыми. Фанаты пришли в восторг от свадебных фото молодоженов и желают им только счастья и любви.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко