По словам знаменитости, сейчас между ними нет вражды.

Известная во всем мире модель и предпринимательница Ким Кардашьян впервые публично и откровенно рассказала о разводе с рэпером и бизнесменом Канье Уэстом.

Не сдерживая слез, она сделала признание в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», отрывок которого опубликован у нее в Instagram.

«Почему я все там же, где застряла на долгие годы? Он едет в другой штат ежегодно. А я должна была быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает того, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него», – объяснила Ким.

По ее словам, сейчас между ней и Канье Уэстом нет вражды: «Нет никакой борьбы. Сейчас я просто живу с этим».

«Я чувствую себя чертовой неудачницей, это третий долбаный брак. Да, я чувствую себя чертовой неудачницей. Но я даже не могу думать об этом, я хочу быть счастливой», – добавила Ким.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц