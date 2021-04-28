Звезды часто улучшают свою внешность с помощью пластических операций.

Пластические операции уже давно стали доступны для большинства людей. Поэтому и не странно, что звезды начали активно улучшать свою внешность, особенно те, кто имеют миллионы подписчиков в Instagram.

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Пластический хирург Владимир Пирус рассказал, кто из звезд делал пластические операции, и кто с ними смотрится более гармонично.

Ким Кардашьян

В случае с Ким Кардашьян, по словам Пируса, видно признаки процедуры BBL. То есть жир собирают из разных участков тела (чаще всего поясница, талия, живот, - УНИАН) и после обработки этот жир трансплантируют в нужные зоны.

"Чаще всего это наружная часть бедер и ягодицы. Именно так можно объяснить такую круглую форму бедер и точеную талию", - говорит Пирус.

Также доктор отметил, что Ким Кардашьян прибегала к маммопластике.

"Скорее всего, ей установлены анатомические импланты. Работа хирурга выглядит хорошо", - сказал Пирус.

Деми Роуз

Такого же мнения доктор и о формах британской модели Деми Роуз.

"В жизни такие формы встречаются редко. Поэтому в данном случае это следствие пластической хирургии. Иногда такая операция может сочетаться с эндопротезированием ягодиц. Имплант устанавливается через межягодичную складку в мышцы, а наружную часть бедер наполняют липофилингом", - говорит хирург.

По словам Пируса, у Деми Роуз также могут быть установлены круглые импланты и они могут быть дополнены липофилингом. Именно так Владимир объясняет пышность в области декольте.

Скарлетт Йоханссон

"У меня большие сомнения, что у нее были какие-то хирургические вмешательства. Все выглядит очень гармонично. Ее нос имеет очень правильную структуру и овал лица, и губы. Возможно, были применены какие-то инъекционные методики. Но, честно говоря, в данном случае, если это и была пластическая хирургия, то я готов склонить голову перед этим хирургом. Так как все выполнено очень качественно и выглядит максимально натурально", - комментирует изменения во внешности Йоханссон хирург.

Деми Мур

Ее фотография недавно облетела весь мир. Поклонники то и делали, что обсуждали ее изменения во внешности.

"Да, многие обсуждали то, что ее лицо выглядит неестественно. Эта борозда, которая разделяет лицо на две части и подчеркивает скулы, проходя через линию рта - смотрится странно. Я думаю, что здесь однозначно было вмешательство. Могло быть подтягивание лица нитями и от них осталась странгуляционная борозда. Обычно после нитей бывает такое, что видно симптомы втяжения, деформации, которые несут временный характер", - говорит Пирус.

Также он добавил, что Деми Мур делала восстановление средней зоны лица, под глазами, область скул и подбородка. Все эти зоны немного наполнились. Это мог быть или липофилинг, или применение филлеров.

Виктория Бэкхем

По словам хирурга, у Бэкхем изменились черты лица. Контуры стали более выразительные, округлости стали меньше. Возможно, за это время она похудела. Но есть вероятность, что звезде удалили комки Биша. С помощью такой операции можно убрать округлость щек и создать некую впалость. Внешность становится более точеной, так сказать, модельной.

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Автор: Диана Могилевич