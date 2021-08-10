Карла Беллуччи решила обогатиться с помощью родов в прямом эфире.

39-летняя известная модель и блогерша Карла Беллуччи решила родить четвертого ребенка в прямом эфире, так как один из поклонников предложил ей 13 тысяч долларов за такое пикантное видео.

Об этом сообщает Daily Star.

Сама девушка ничего плохого в этом не видит, поэтому и согласилась на такой эксперимент.

"А почему бы и нет? Люди часто рожают в прямом эфире, и в этом нет ничего плохого. Я уверена, что другим за это даже не платят", - сказала Карла.

Отметим, что девушка обрела популярность после того, как начала продавать свое нижнее белье - и трусики, и бюстгальтеры.

"Я знаю девушек, которые годами продавали свое белье, это всегда был хороший способ зарабатывания денег! Я уже заработала неплохие деньги. Это свободный мир. Меня не волнует, что делают другие люди, и им не следует думать обо мне. Я сама по себе, и никому не позволю стоять на моем пути", - отметила Беллуччи.

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Автор: Диана Могилевич