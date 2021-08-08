Российская модель Ирина Шейк, которая состоит в отношениях с американским рэпером Канье Уестом, устроила себе мини-фотосессию у бассейна.
Звезда подиума предстала в ярком раздельном купальнике салатового цвета и лаковых ботфортах на высоком каблуке. Позы для фотографий она выбрала достаточно пикантные. Некоторые ракурсы позволяют рассмотреть ее сочные ягодицы. Впрочем, Шейк их и не скрывала.
Поклонники пришли в восторг от этих снимков. За несколько часов фото набрало более 411 тысяч лайков.
"Превосходная","Икона", "Хочу быть как ты", "Неотразимая красотка", "Как же тебе идет такой стиль", "Фигура - огонь", - пишут фолловеры в комментариях.
Кто такая Ирина Шейк:
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Ирина Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой моделью из РФ, появившейся на обложке Sports Illustrated.
В рангах сайта models.com Ирина Шейк значится в списке самых сексуальных моделей и икон индустрии.
В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в Париже.
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