Ирина Федишин получила подарок, о котором долго мечтала.

Украинская певица Ирина Федишин в программе "Звездный путь" рассказала, что три года назад супруг Виталий Човнык подарил ей на день рождения автомобиль. Это был самый дорогой подарок от мужа-продюсера.

По словам Федишин, супруг преподнес ей коробочку с ключами во время празднования в ресторане. Затем они вышли на улицу и там была припаркована машина с бантиком.

"Я распаковала – там были ключи от авто. Мы вышли на улицу, оно было упаковано бантиком, мигало мне. 3 года назад. Уже пора на Теслу пересаживаться", - рассказала певица.

Напомним, ранее аферисты "кинули" певицу Ирину Федишин на деньги. Сумма ущерба небольшая, но звезда предупреждает украинцев о новой схеме развода.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич