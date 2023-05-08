Актер входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора и публично оправдывает войну РФ против Украины.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении ненавистнику Украины, российскому актеру-пропагандисту Владимиру Машкову.

По данным следствия, актер публично оправдывает вооруженную агрессию РФ. После начала полномасштабного вторжения он неоднократно выступал в поддержку оккупантов во время массовых мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Также в собственном Теlegram-канале и на персональной странице в Instagram с общей аудиторией в более 200 тыс. подписчиков Машков регулярно героизирует военные преступления рашистов, сообщает СБУ.

Также в своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов Машков призвал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины к России.

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По информации СБУ, Машков незаконно приезжал во временно оккупированный Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против Украины. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его подрывной деятельности в пользу Кремля.

Следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110); оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2); нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1).

Машков находится на территории РФ, СБУ принимает комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Позиция Машкова относительно войны России против Украины

Летом 2022 года актер Владимир Машков посетил оккупированные территории Украины, чтобы снять пропагандистский ролик о захватчиках. Актер на камеру говорил, что гордится российскими военными преступниками, которые воюют в Украине.

Также Машков назвал "нелюдями" противников войны РФ против Украины.

При этом дочь актера Мария Машкова проживает в США и выступает против геноцида украинцев. Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает войну и политическое руководство России. Также она осудила действия своего отца и прекратила с ним общение.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении экономических санкций против артистов, которые поддержали войну России против Украины. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет. Среди тех, кто попал под действие ограничительных мер, - Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.

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