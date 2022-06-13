Сам актер уже давно поддерживает режим Кремля.

Российский актер Владимир Машков, который всячески поддерживает преступный режим Кремля и президента РФ Владимира Путина, назвал противников войны в Украине "нелюдями".

"Защита русского языка, защита наших братьев, сестер. А дальше вы будете перечислять сами, что мы защищаем. Вы говорите "критики", а они для меня не критики. Знаете, я давно для себя, и многие, наверное, определили – есть люди, а есть нелюди", – сказал Машков во время визита в оккупированный Луганск.

Он добавил, что Россия борется за правду, а в полномасштабной войне виноваты "нелюди". Хотя именно Россия развязала войну на территории независимой Украины. Именно Россия бомбит украинские города, а боевики насилуют, пытают и убивают мирных жителей. Именно Россия устроила настоящий геноцид украинского народа.

"Эта ситуация, в которую заставила нас всех зайти мир нелюдей. Вот мы и должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти тех парней, девочек, которые невинно здесь погибли, продолжают погибать, защищая нашу общую родину", – сказал актер.

К слову, видео с его выступления в своем Twitter опубликовал Вал Мишель.

"По мнению лижущего жопу власти шута, цивилизованный мир - нелюди. Любопытно, сколько раз он бывал в странах-друзьях России - в Иране, Сирии, Северной Кореи? И сколько "нелюдей" в Италии и Испании", - подписал ролик Вал.

Напомним, ранее дочь пропутинского актера Машкова отказалась от работы в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: