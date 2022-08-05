Сама Мария Машкова осуждает войну в Украине.

Российская актриса Мария Машкова послала своего отца-путиниста Владимира Машкова из-за его поддержки войны в Украине.

Звезда сериала "Не родись красивой" обнародовала на своей странице в Instagram фрагмент клипа группы ДДТ на песню "Не с вами", в которой говорится о непонимании родителей своих детей.

"Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает", - подписала ролик Машкова.

Вероятно, певица имела ввиду молодое поколение, которое сейчас бореться с несправедливостью и вынуждено защищаться не только от российской агрессии, но и от родителей.

Напомним, ранее Мария Машкова, которая с начала полномасштабного вторжения России отзывается против войны в Украине, показала архивные видео своего пребывания в Киеве в 2021 году и обратилась к россиянам и украинцам.

Мария Машкова заявила, что Россия, по-прежнему, убивает мирных жителей Украины, рассказывая, что целилась в военные базы злостного нацистского врага, и добавила, что мечтает увидеть Путина в Гааге.

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