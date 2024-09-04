Тимур Хромаев несколько дней провел с родными в Киеве.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как провожала своего мужа - бизнесмена и военного Тимура Хромаева - на фронт. У защитника закончился отпуск и он снова вернулся на службу.

Как известно, Хромаев пополнил ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Это было его добровольное решение. За два года службы он стал командиром роты в 112-й бригаде территориальной обороны Киева.

Его подразделение специализируется на ведении радиоэлектронной борьбы и противодействии российским системам связи. Маша рассказывала, что Тимур служит на Запорожском направлении, но у него часто бывают командировки в столице, поэтому он может видеться с семьей.

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Мужчину отпустила в отпуск на несколько дней и он мог провести время с семьей в Киеве. Впрочем, выходные завершились и любимая провела его на фронт.

В своем Instagram ведущая опубликовала кадр, на котором показала военную сумку Хромаева. В подписи к фото Мария не скрывала отчаяния и призналась, что ей всегда очень сложно отпускать мужа на службу.

"Люблю эту сумку, когда он приезжает домой. И ненавижу, когда уезжает", - поделилась Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, какую награду получил Тимур Хромаев за службу в ВСУ. Ведущая поздравила избранника и отметила, что гордится им.

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