Известная украинская ведущая Маша Ефросинина показала, как провожала своего мужа - бизнесмена и военного Тимура Хромаева - на фронт. У защитника закончился отпуск и он снова вернулся на службу.
Как известно, Хромаев пополнил ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Это было его добровольное решение. За два года службы он стал командиром роты в 112-й бригаде территориальной обороны Киева.
Его подразделение специализируется на ведении радиоэлектронной борьбы и противодействии российским системам связи. Маша рассказывала, что Тимур служит на Запорожском направлении, но у него часто бывают командировки в столице, поэтому он может видеться с семьей.
Мужчину отпустила в отпуск на несколько дней и он мог провести время с семьей в Киеве. Впрочем, выходные завершились и любимая провела его на фронт.
В своем Instagram ведущая опубликовала кадр, на котором показала военную сумку Хромаева. В подписи к фото Мария не скрывала отчаяния и призналась, что ей всегда очень сложно отпускать мужа на службу.
"Люблю эту сумку, когда он приезжает домой. И ненавижу, когда уезжает", - поделилась Ефросинина.
Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, какую награду получил Тимур Хромаев за службу в ВСУ. Ведущая поздравила избранника и отметила, что гордится им.