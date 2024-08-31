Ведущая поздравила избранника и подчеркнула, что гордится им.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина сообщила, что ее мужу - военному и бизнесмену Тимуру Хромаеву - вручили важную награду. Он получил награду за службу в рядах ВСУ.

Как известно, Хромаев в начале полномасштабного вторжения добровольцем отправился на фронт. За более чем два года службы мужчина стал командиром роты 112-й отдельной Киевской бригады ТрО. Это подразделение занимается радиоэлектронной борьбой. Тимур служит на восточных направлениях, но у него часто бывают командировки в столице, поэтому он может видеться с семьей.

В конце августа у него как раз выпала такая возможность. Ефросинина в своем Instagram рассказала, что во время отпуска мужа, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил ее возлюбленного нагрудным знаком "Серебряный крест". Мария показала награду и отметила, что гордится избранником.

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"Своими действиями ты даешь мне веру, что мы устоим. Даешь уверенность, что обнулив одну жизнь, можно начать новую и достичь там успеха. Горжусь невероятно, любимый", - написала знаменитость.

К слову, Хромаев и Ефросинина поженились 21 год назад. В 2004 году у них родилась дочь Нана, которая сейчас живет и учится за границей, а в 2014 году появился на свет сын Александр.

Напомним, на днях звездные супруги отмечали годовщину брака. Маша Ефросинина обратилась к мужу и поздравила любимого с праздником.

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