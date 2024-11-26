Монарх Великобритании пообщался с певцами.

Победители конкурса "Евровидение-2024", швейцарские артисты Nemo встретились с королем Великобритании королем Чарльзом III. Певцам, считающим себя небинарной личностью, выпала честь пообщаться с монархом на благотворительном мероприятии Royal Variety Performance в Лондоне, сообщает Bluewin.

Ежегодно в столице Великобритании проводят этот благотворительный вечер, гостями которого становятся высокопоставленные члены британской семьи монархов. Однако на этот раз на событии появились также Nemo и выступили со своими хитами перед Его Величеством.

Король решил познакомиться с триумфаторами Евровидения и подошел к артистам за кулисами. Монарх поблагодарил певцов за выступление, а также пожал им руку. Он отметил, что выступление Nemo поразило его. Их разговор попал в объектив камеры одного из фотографов.

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Как пишет издание, слова благодарности Чарльза III после выступления различных артистов уже стали традицией благотворительного мероприятия. Кроме победителей песенного конкурса на Royal Variety Performance также появились Элтон Джон, Дэвид Ферниш, Софи Эллис-Бекстор и Джеймс Бэй. Кроме них, на сцене также выступали всемирно известные комики и танцовщики.

К слову, Royal Variety Performance считается одним из важнейших культурных событий в Великобритании. Он был основан с целью сбора средств для благотворительной организации. Гостями мероприятия неоднократно становились король и его жена Камилла. Правда, в этом году она пропустила событие из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее Nemo выпустили клип с другими участниками Евровидения. В музыкальном видео также снялась украинка Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona заняла на конкурсе третье место.

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