В видео также снялась украинская певица.

Победители международного песенного конкурса "Евровидение-2024" Nemo презентовали новый клип на песню "Eurostar".

По их словам, композиция была написана после летнего путешествия в Париж и Лондон. Известно, что съемки проходили в столице Великобритании.

"Начинается новая эра! "Eurostar" - песня об ощущениях, отражение моей жизни за последние 5 месяцев", - написал артист в своем Instagram.

Интересно, что в съемках принимали участие и другие участники шоу. В частности, в эпизодических ролях можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil, представительницу Польши певицу Luna, артиста из Финляндии Windows95Man, литовца Сильвестера Белта и исполнительницу из Ирландии Bambie Thug.

Кстати, Jerry Heil поздравила Nemo с премьерой и пожелала успехов.

"Я хочу, чтобы люди слышали эту музыку в фойе, в клубах, везде! Очень горжусь тобой и этим путешествием", - написала украинская певица под видео и отметила, что конкурс действительно объединил многих участников.

Реакция поклонников

Поклонники победителей "Евровидения-2024" тоже активно начали комментировать новую видеоработу и писать свои комплименты.

"Вот что такое настоящий дух "Евровидения"! Вы создали настоящее сообщество любви и дружбы, просто супер"

"Какой яркий клип, какая классная идея"

"Отличная работа"

"Это не песня, а просто шедевр!"

"Смотрю этот клип уже третий раз и готова ставить лайки бесконечно".

К слову, в этом году в Мальме победили представители Швейцарии Nemo с песней "The Code". Они получили в целом 531 балл от зрителей и жюри. Отметим, что Nemo позиционирует себя как небинарная личность и поэтому просит обращаться к нему с использованием местоимения "они". Также артисты неоднократно выражали поддержку Украине во время войны.

Напомним, ранее стало известно, в каком швейцарском городе пройдет "Евровидение-2025".

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