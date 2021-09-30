Лицо предполагаемого любовника Волочковой ее фанаты так и не увидели.

Российская опальная балерина Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков фото с вероятным парнем.

На новые отношения скандальная звезда балета намекнула в Stories Instagram.

На фотографии Волочкова умостилась на колени мужчины, тот обнял танцовщицу за талию и спрятал свое лицо за ее спиной. Сама Волочкова подписала фото: "Свято место пусто не бывает".

Кадр вероятного бойфренда сделали в доме балерины.

Со своим бывшим мужем-бизнесменом Олегом россиянка развелась в мае 2021 года после 10 месяцев отношений. Тогда балерина объяснила разрыв брака неподобающим отношением к ней.

Личность своего бывшего звезда тоже скрывала, поэтому вряд ли фанатам творчества танцовщицы удастся сразу узнать, в кого же звезда влюбилась в этот раз.

Ранее Волочкова признавалась, что рядом с собой хотела бы видеть сильного и благородного мужчину, который бы уважал и поддерживал ее карьеру.

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Автор: Виолетта Орлова