Алексей Богданович ответил, поддерживает ли связь с братом.

Звезда сериалов "Украденное счастье", "Преступление со многими неизвестными", народный артист Украины Алексей Богданович высказался о своем родном брате, который живет в России. Актер рассказал об их отношениях.

Знаменитость говорит, что мужчина живет в стране-агрессоре уже более 50 лет. Братья родом из Сумщины, но после окончания учебы в университете старший уехал в РФ, а Алексей остался в Украине. Сейчас мужчина, по словам артиста, занимает руководящую должность в России, но не раскрывает, какую именно. Братья прекратили общаться еще за несколько лет до полномасштабного вторжения и сейчас не поддерживают связь.

"Так получилось, что сестры в свое время остались жить в Украине, а братья - в России. Один покойный уже, поэтому у меня только один брат остался там. Мы перестали с ним активно общаться еще задолго до 24 февраля 2022 года, потому что отношения между нашими странами стали напряженными еще после аннексии Крыма. И буду откровенным, это опасно ему, не мне. Занимает руководящую должность в России, поэтому должен плясать под дудку власти. Я его не осуждаю, он там с 20 лет, уже почти полвека. Только окончил институт, поехал по распределению. Начал строить карьеру, стал известным человеком в определенных кругах, у него хороший материальный статус, недвижимость, в частности в Крыму. То есть ему есть что терять", - поделился Богданович в интервью OBOZ.UA.

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Актер говорит, что не осуждает родного человека. Он убежден, что брат не поддерживает войну в Украине, но молчит о вторжении россиян из-за страха, что его могут всего лишить.

"Позицию брата я знаю. Он человек нормальный, адекватный. Его голова не засорена пропагандой. А большего мне не нужно. Пусть в моей памяти мы останемся родственниками, а не врагами", - отметил Алексей.

Артист добавил, что уже несколько лет он не общается с братом. Только их жены иногда поддерживают связь, однако тему войны они принципиально не поднимают, чтобы не подвергать брата опасности. К тому же Алексей убежден, если брат захочет узнать об обстрелах оккупантов, то сможет это сделать и без его рассказов.

"ФСБ не дремлет, все мониторит. Зная это, мы сначала начали меньше общаться. Говорили о погоде, о маме, которая еще тогда была жива. А уже когда началась большая война, разговоры прекратились совсем. Наши жены иногда списываются. Но никто ничего не расспрашивает. Я сказал жене, что не надо рассказывать. Что захотят, сами узнают", - подытожил знаменитость.

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