Она отметила, что до сих пор устраняет последствия некачественного хирургического вмешательства.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая ранее рассказывала о неудачной операции по удалению пупочной грыжи после беременности на животе, призналась чем завершилась эта история.

Она отметила, что до сих пор продолжается реабилитация после некачественного хирургического вмешательства. Анита так и не получила извинений от врача, но решила его не наказывать.

"Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил тоже. Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, по сравнению с результатом. Сейчас я в процессе реабилитации, и мой живот уже приближается к нормальному", - сказала Луценко в интервью изданию OBOZ.UA.

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И добавила, что теперь сделала много для себя выводов и рекомендует всем хорошо думать перед любыми операциями.

"Это важнейший шаг, к которому нужно всячески готовиться. Перед тем, как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу. Думаю, что идя на любую операцию, нужно также понимать, что результат может быть и плохой", - отметила фитнес-тренер.

Напомним, ранее стало известно, что певице Анне Тринчер сделали операцию.

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