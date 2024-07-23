Певица прокомментировала свое последнее интервью с журналисткой.

Известная украинская певица Кристина Соловий после скандального интервью с журналисткой Эммой Энтонюк резко высказалась о ней. Исполнительница заявила, что диалог с ведущей, не был интервью, а, скорее, это был разговор двух людей.

Стоит указать, что во время общения с Соловий Антонюк подняла немало провокационных тем. В частности, она вспомнила любовь артистки к роману Владимира Набокова и якобы желание звезды "отбеливать" педофилию.

На что Кристина прямо во время интервью заявила, что Эмма пыталась вызвать у нее эмоции, чтобы спровоцировать ссору. Следовательно, ее видео, с участием артистки, получило бы огласку.

Кристина впервые прокомментировала скандальную беседу с журналисткой. Она заявила, что не считает Антонюк интервьюером. Более того, звезда не советует другим знаменитостям общаться с ней.

"Не считаю, что Эмма взяла у меня интервью и что она вообще - интервьюер, что может себя так называть. Это, скорее, был разговор на темы, которые ее интересовали, которые она хотела осветить. Я уже сказала свое мнение, что все это было не очень добросердечно и искренне. Не только по отношению ко мне. Действительно есть очевидная предвзятость. И я бы не рекомендовала ходить к ней на интервью", - подытожила Кристина.

Напомним, ранее Кристина Соловий выступила на одной сцене с Ириной Билык. Вместе они исполнили хит 1997 года.

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