Певица ответила на вопросы подписчиков.

Эпатажная певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) призналась, что до сих пор не получила водительские права.

Об этом она рассказала, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram-сторис.

"Я до сих пор не умею водить машину. Я жду, чтобы муж подарил мне Bentley Bentayga, просто Mini Cooper оказался не веской причиной для приобретения навыка вождения, – пошутила певица MARUV. – Но, если честно, я кайфую от самой мысли, что у меня есть машинка и что мне ее подарил мой самый любимый мужчина".

Известно, что супруг певицы Александр Коршун подарил ей на 30-летие автомобиль и мотоцикл.

Читайте также"Оргазмы во рту": эпатажная MARUV записала на камеру неожиданное признаниеРанее сообщалось, что, по словам MARUV, со своим мужем она познакомилась в стриптиз-баре.

Вас также могут заинтересовать новости: