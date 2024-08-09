Актер рассказал о своих планах на жизнь.

Украинский актер Тарас Цимбалюк, который известен по сериалам "Поймать Кайдаша" и "Дневники темного", ответил, почему не спешит жениться в третий раз.

Не секрет, что сейчас мужчина встречается с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Вместе они уже два года, но, по словам Цымбалюка, он пока не хочет звать любимую замуж.

"Для меня эта тема не то, что лежит на полке, но я не ставлю себе абсолютно никаких дедлайнов в этом плане. Даже не отталкиваясь от того, что сейчас странное очень время, я не знаю, что будет завтра и послезавтра. Поэтому как-то вообще такие вещи они у меня не фигурируют сейчас. У меня прекрасные отношения с девушкой, которую я люблю, но не то, чтобы есть какие-то конкретные планы. Конечно, в идеале, хотелось бы, чтобы все это лаконично переросло в какую-то нормальную форму семьи к которой мы все стремимся", - сказал Тарас в подкасте Алины Шаманской.

Актер также отметил, что вместе со Светланой они много работают над своими отношениями и обсуждают совместное будущее. Поэтому, когда все же пожелает оформить брак, то хочет, чтобы свадьба для любимой была такой:

"Света никогда не была замужем и она логично, что захочет какую-то свадьбу, чтобы ей запомнилось. Это не должна быть какая-то попса и мне даже не хочется делать для нее обычную свадьбу. Я не хочу просто, чтобы для нее этот день был обычным. Если уж это делать - это должно быть достойно и, чтобы она это вспоминала, чтобы ей воспоминания эти приносили всегда удовольствие".

Что известно о личной жизни Тараса Цимбалюка

Впервые мужчина женился на своей одногруппнице, но их брак продлился недолго. Позже Цимбалюк начал встречаться со стилисткой Тиной Антоненко, которой сделал предложение в 2020 году в прямом эфире танцевального шоу. Пара прожила год вместе, а затем неожиданно завершила свои отношения. По словам Тараса, он был инициатором первого и второго развода.

Сейчас актер встречается со Светланой Готочкиной, которая является владелицей двух бизнесов.

Напомним, ранее актер Тарас Цимбалюк ответил на упреки, почему не на фронте.

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