Актер жил на сбережения и верил, что сможет снова сниматься в фильмах.

Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, как изменились его доходы в условиях полномасштабной войны. Звезда сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша" много работал, в 2021 году у него был только один выходной. А в 2022 году все изменилось.

В интервью Марии Ефросининой Цымбалюк рассказал, что он не сидел без работы в начале войны. Но это были проекты, которые не приносили средств.

"Я многое мог делать, но ничего не зарабатывал до конца лета прошлого года", - признался актер.

Он не думал о деньгах и жил на сбережения. Но потом Цымбалюк понял, что ему все же нужно думать, где и как заработать.

"Раздуплился, когда мне чувак говорит:"Але, у тебя заканчиваются деньги, давай делать спектакль, давайте что-то делать". И я понимаю, что мне реально надо что-то делать... В какой-то период для меня это (деньги - УНИАН) совершенно не было главным. Слава Богу, у меня остались какие-то сбережения", - пояснил актер.

Цымбалюк рассказал, что он не верил в то, что навсегда останется без работы. Актер считает, что даже в условиях войны люди хотят смотреть кино, меняется лишь тематика фильмов.

Напомним, ранее Цымбалюк вспомнил съемки в российских клипах. Актер работал с представителями страны-агрессора и даже снимался в клипе группы "Ленинград". Сейчас он об этом жалеет.

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