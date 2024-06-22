Мужчина удивляется его молчанию о событиях в Украине.

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула высказался о певце Олеге Виннике, который в начале полномасштабного вторжения уехал в Германию якобы на лечение и до сих пор молчит о войне в Украине.

Андрей отметил, что не понимает поведение артиста, у которого была огромная аудитория поклонниц в родной стране.

"Я так и не понял, что с ним произошло. Странная ситуация, поклонники этого певца - люди из Украины. А он почти ничего до сих пор не сказал о войне. Почему? Он никогда не был популярен в России, там о нем не знают", - сказал Джеджула в интервью изданию OBOZ.UA.

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Ведущего удивляет, что Винник не написал ни одного слова в соцсетях об уничтожении украинских городов и убийствах людей российскими ракетами. Зато певец рассказывал о "своем фронте", на котором он находится.

"Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп - войне!" из себя выжал. Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить", - добавил Андрей.

Напомним, ранее продюсер Михаил Ясинский резко высказался об Олеге Виннике.

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