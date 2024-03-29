Он отметил, что парень чувствует себя хорошо.

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула рассказал о проблемах со здоровьем сына. Оказалось, что 15-летнему Даниэлю, вчера 28 марта, сделали серьезную операцию.

Парню пришлось приехать к отцу в Украину, ведь с начала полномасштабного вторжения он живет с матерью Сантой Димопулос за границей, чтобы сделать коррекцию искривленной носовой перегородки.

"Септопластика - это операция, с помощью которой осуществляется коррекция искривленной носовой перегородки с целью ее восстановления и нормализации носового дыхания. Операция у сына прошла без осложнений", - отметил Андрей у себя в Instagram и опубликовал фото из больничной палаты.

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Мужчина остался ночевать с парнем в больнице, а уже на утро рассказал, как прошла первая ночь.

"Человек-будильник. Самая сложная ночь (первая после операции) позади. Человек, который в 05:50 утра разбудил. Тяжело, конечно. Первые сутки", - написал Андрей.

К слову, Джеджула рассказал, что у него раньше была похожая проблема. А врач, который когда-то ему делал хирургическое вмешательство, сделал сейчас операцию и сыну.

Напомним, ранее Санта Димопулос впервые прокомментировала решение сына приехать в Украину.

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