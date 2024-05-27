Анна Кошмал объяснила, почему скрывает любимого.

Украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал честно ответила, почему не показывает в соцсетях своего мужа Ивана. Она также поделилась своим секретом длительных и счастливых отношений.

Актриса почти не делится своей личной жизнью с поклонниками. Лишь иногда звезда может показать фотографию с Иваном, но с его разрешения. По ее словам, мужчина избегает публичности, а сама Анна уважает желание любимого.

"Он не хочет, это его желание. А я это поддерживаю. Это мое право, личные границы. Я открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова пускать других. Публикую фото только с его разрешения", - отметила Кошмал.

В этом году супруги будут праздновать уже седьмую годовщину свадьбы. Они воспитывают 5-летнего сына Михаила. Кошмал говорит, что именно благодаря противоположным чертам характера, они с мужем дополняют друг друга, а в семье царит гармония.

"Я могу помечтать и "вижу цель, не вижу препятствий", а вот мой муж мне говорит: "Возвращайся на землю, надо понимать, что есть такие и такие вещи". Я для него, как успокоительное, и всегда говорю, что все будет хорошо и мы со всем справимся. То есть мы друг для друга незаменимы. Уверена, что на этом держатся самые успешные браки", - объяснила актриса.

Напомним, ранее Анна Кошмал высказалась о российских коллегах из "Сватов".

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