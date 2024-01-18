Женщина впервые призналась о непереносимости спиртного.

Телеведущая Мария Ефросинина недавно рассказала о своей неожиданной мечте в Instagram. Оказалось она хочет порадовать себя двумя бокалами вина.

"Официально заявляю: мечтаю выпить два бокала своего любимого розового вина и не умереть наутро, будто меня отравили", - отметила Мария.

Однако такое простое желание, по словам Ефросининой, может иметь негативные последствия. Женщина призналась, что не может уже более 4 лет употреблять алкоголь.

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"У меня абсолютная непереносимость алкоголя возникла после тяжелого перенесенного ковида в 2020 году. Честно, я уже привыкла жить без алкоголя. Я та чертова подружка, что пьет за столом водичку. Мне даже нравится его не употреблять системно - от этого много бонусов в жизни", - написала женщина.

Да есть и другая сторона медали, о которой Маша написала так:

"Только... Так иногда хочется выпить, такие бывают разные поводы, настроения, обстоятельства. Аж бесит, ты только сделал в пылу своего классного настроения глоток ледяного игристого в жару, и такая: "Бл*ха, не буду сейчас думать про завтра", - отметила Мария.

Далее ведущая поинтересовалась, есть ли среди подписчиков те, у кого подобная проблема. Большинство ее поддержали.

Напомним, ранее певец Позитив рассказывал, что пытается отказаться от употребления алкоголя. Он контролирует количество спиртного и чувствует границы. Мужчина отмечал, что алкоголь затмевает сознание и он не может потом быть продуктивным. Бороться со стрессом и депрессивным состоянием ему помогает активная деятельность.

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