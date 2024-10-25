Ими стали как актеры, так и спортсмены.

Известный американский журнал People назвал самых сексуальных мужчин 2024 года.

Известно, что в перечень попали 15 представителей шоу-бизнеса. Подавляющее большинство из них актеры, которые популярны много лет и те, которые недавно покорили сердца зрителей.

"Спасибо этим мужчинам за то, что сделали 2024 год одним из самых сексуальных лет", - подписал подборку журнал на своей странице в Instagram.

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Итак, кто именно стал самым сексуальным мужчиной - читайте дальше.

Актер Глен Пауэлл

36-летний актер Глен Пауэлл начал свою карьеру со второстепенных ролей на телевидении и в кино. Самые известные его работы: "Темный рыцарь: Воскресение", "Неудержимые 3", "Королевы крика" и "Люблю тебя ненавидеть".

Актер Николас Чавес

Николас Чавес дебютировал на экранах в 2021 году. Он получил известность благодаря роли Спенсера Кесадину в мыльной опере ABC "Главный госпиталь". Кстати, именно эта лента принесла ему дневную премию "Эмми" для лучшего молодого актера в драматическом сериале. Также 25-летний мужчина сыграл в драматическом сериале "Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов" и "в фильме Гротеск".

Актер Адам Броуди

Адам Броуди - американский актер, а также сценарист, музыкант и продюсер. Популярность 44-летнему мужчине принесла роль Сета Коэна в телесериале "Чужая семья".Он также снялся в таких известных фильмах как: "Мистер и миссис Смит", "Парочка копов", "Тело Дженнифер", "Шазам!", "Игра в прятки" и во многих других.

Актер Мэнни Джасинто

Актер Мэнни Джансинто филиппино-канадского происхождения. Его карьера в США довольно стремительно развивалась: он снимался вместе с Николь Кидман в "Девяти совершенно незнакомых людях", а недавно появился на экране с Томом Крузом в фильме "Топ Ган: Мэверик". Также известной киноработой 37-летнего актера стал сериал "Сверхъестественное".

Актер Барри Кеоган

Барри Кеоган - ирландский актер, который известен по ролям в популярных фильмах "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Бэтмен" и мини-сериалом HBO "Чернобыль". 32-летний мужчина является обладателем премии BAFTA, номинантом на премию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" за роль в трагикомедии "Банши Инишерина".

Актер Джош О'Коннор

34-летний актер Джош О'Коннор известен ролью молодого принца Чарльза в драме от Netflix "Корона". Именно за эту ленту он получил премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драматическом телевизионном сериале. Также Джош имеет премию "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале и был номинирован на две награды Британской телевизионной академии.

Актер Исмаэль Круз

Исмаэль Круз - 37-летний американский актер пуэрто-риканского происхождения. Наиболее известен по сериалам "Мандалорец" и "Властелин колец: Кольца власти".

Актер Джошуа Джексон

Джошуа Джексон - известный канадский актер. Наиболее запомнился зрителям по сериалам "Залив Доусона", "Граница" и "Крик 2".

Актер Джереми Аллен Уайт

Джереми Аллен Уайт - американский актер кино и телевидения. Наиболее известен по роли Филиппа в драматическом сериале Showtime "Бесстыжие" и стал звездой оскароносного фильма "Медведь". За нее 33-летний актер дважды получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль в сериале - комедия или мюзикл".

Актер Эрни Хадсон

78-летний актер Эрни Хадсон, который является звездой франшизы "Охотники за привидениями". Мужчина известен еще по ролям в комедийном триллере "Папа из спецназа" и "Жемчужины дракона: Эволюция".

Также в перечень вошли такие актеры: Чарли Уикерс (звезда телесериала "Властелин колец. Кольца власти"), Зан МакКларнон (известный по сериалу "Темные ветры"), актер будущего фильма "Гладиатор 2" Пол Мескаль. А еще среди самых сексуальных мужчин есть игрок американского футбола Джален Хертс и известный футболист и бойфренд певицы Тейлор Свифт Трэвис Келс.

Напомним, ранее стало известно имя самого сексуального украинского актера.

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