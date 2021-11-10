О попадании Галкина в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, стало известно 4 ноября.

В СБУ назвали официальную причину запрета на въезд в Украину российскому шоумену и юмористу Максиму Галкину.

Читайте также"Не узнать": Бориса Моисеева засняли на коленях у Аллы Пугачевой (фото)Как говорится в ответе силовиков на запрос издания APnews, комик провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию.

"Основанием для внесения в список этого иностранца являются достаточные данные об его деятельности в ущерб Украине. А в частности – направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором и прочее", - говорится в документе.

Как сообщалось, Максим Галкин внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. "Галкин Максим Александрович (с 3.11.2021)", — говорится в "черном списке" на сайте Министерства культуры Украины.

Кто такой Максим Галкин

Максим Галкин дебютировал на сцене как юморист в апреле 1994 года. Он прославился пародиями на политиков. С 2001 года выступает с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь. С 2011 года он женат на российской певице Алле Пугачевой. Пара воспитывает детей-двойняшек – Лизу и Гарри, рожденных суррогатной мамой.

Автор: Ольга Робейко