Киллиан Мëрфи получил престижную кинопремию.

В ночь с 10 на 11 марта состоялась церемония вручения премии "Оскар-2024". Одну из главных наград забрал актер Киллиан Мëрфи. Члены жюри признали его лучшим актером 2023 года после его участия в фильме "Оппенгеймер".

Известно, что именно эта лента получила больше всего наград. Например, "Оппенгеймер" победил в таких номинациях как "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший монтаж", "Лучшая операторская работа" и "Лучший саундтрек".

Фильм рассказывает о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Чем известен Киллиан Мерфи

Киллиан Мерфи - ирландский актер, сыгравший в таких фильмах как "Разрыв", "Ночной рейс", "Завтрак на Плутоне", "Темный рыцарь", "Дюнкерк" и других.

Кроме того он получил несколько престижных премий, в том числе и ирландскую за роль с сериале "Острые козырки".

В 2020 году The Irish Times назвала его одним из величайших ирландских киноактеров.

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