От российских обстрелов пострадали дома в Мариуполе и Буче.

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала о том, что российские оккупанты разрушили два ее дома. Речь идет об особняке в Буче и доме в Мариуполе. Подробностями она поделилась в интервью программе "Все буде добре".

Звезда уточнила, что в доме ее дяди в Мариуполе Донецкой области она фактически выросла.

"Это ужасная история для меня. Потому что после того, как не стало моего отца и моей мамы, дом моего дяди в Мариуполе был единственным домом, где я могла оставаться ребенком. Мои розы, которые я очень любила, мое маленькое море, сад. В этих розах его и похоронили", - сказала Наталья.

Певица рассказала, что в ее особняке под Киев "похозяйничали" рашисты и не только все разрушили, но и много что украли.

"Проводку всю, просто вытащили… Зачем им, я не знаю... Все разрушили, а после этого его еще и разбомбили", - добавила звезда.

Помимо того, что серьезно пострадало ее жилье, Могилевская и сама могла умереть.

"Это было неподалеку от Белой Церкви. Мы остановились там, переложили какие-то вещи из машины в машину и уехали. Через 3-5 минут туда прилетело", - поделилась воспоминаниями Наталья.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала об обстоятельствах, которые помешали ей уехать из Киева сразу после полномасштабного вторжения России.

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