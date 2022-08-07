Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская рассказала о том, что российские оккупанты разрушили два ее дома. Речь идет об особняке в Буче и доме в Мариуполе. Подробностями она поделилась в интервью программе "Все буде добре".
Звезда уточнила, что в доме ее дяди в Мариуполе Донецкой области она фактически выросла.
"Это ужасная история для меня. Потому что после того, как не стало моего отца и моей мамы, дом моего дяди в Мариуполе был единственным домом, где я могла оставаться ребенком. Мои розы, которые я очень любила, мое маленькое море, сад. В этих розах его и похоронили", - сказала Наталья.
Певица рассказала, что в ее особняке под Киев "похозяйничали" рашисты и не только все разрушили, но и много что украли.
"Проводку всю, просто вытащили… Зачем им, я не знаю... Все разрушили, а после этого его еще и разбомбили", - добавила звезда.
Помимо того, что серьезно пострадало ее жилье, Могилевская и сама могла умереть.
"Это было неподалеку от Белой Церкви. Мы остановились там, переложили какие-то вещи из машины в машину и уехали. Через 3-5 минут туда прилетело", - поделилась воспоминаниями Наталья.
Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала об обстоятельствах, которые помешали ей уехать из Киева сразу после полномасштабного вторжения России.