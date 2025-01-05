Она рассказала об этом в сети.

Известная украинская певица Наталья Могилевская призналась, планирует ли переезд за границу.

Не секрет, что с начала полномасштабного вторжения артистка остается в Украине. Ранее Наталья отмечала, что было много возможностей уехать, но она не захотела. Сейчас певица продолжает выступать на сцене и помогает военным вместе со своим любимым Валентином. И несмотря на войну и постоянную опасность, она постоянно пытается находить силу жить дальше.

Но недавно подписчики в Instagram поинтересовались, не изменила ли свое мнение Наталья. Они спросили исполнительницу о вероятных планах относительно переезда в другую страну.

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"Я дома, несмотря на боль и усталость", - ответила Могилевская, цитируя слова из своей песни под названием "Я вдома".

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская честно ответила, хочет ли еще стать мамой. В прошлом году она удочерила двух девочек: 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию и сейчас наслаждается своим новым статусом.

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