Звезда поделилась своими планами на будущее.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая в прошлом году удочерила двух девочек, откровенно ответила, планирует ли еще детей.

В своем Instagram артистка решила пообщаться с подписчиками. В частности, многих интересовала тема материнства. Поэтому они спросили, хочет ли Наталья еще пополнения в семье.

"Хочу", - лаконично ответила Могилевская.

Видео дня

Правда, 49-летняя звезда не захотела писать подробности. Но добавила, что сейчас ей с дочками очень помогает любимый.

Также она добавила, что успевать быть хорошей мамой, женой и артисткой одновременно - это сложно. Но исполнительница умеет расставлять правильно приоритеты и об этом написала так:

"Расслабляюсь и делаю только главное, самое ценное".

К слову, Наталья Могилевская не показывает лица приемных дочерей: 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Известно, что девочки сложно адаптировались к новой жизни, ведь были травмированы из-за войны. Певица воспитывает детей вместе с избранником по имени Валентин.

Напомним, ранее Наталья Могилевская трогательно поздравила приемную дочь Мишель с 13-летием. Она также показала, какие подарки получила девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: